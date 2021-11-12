Почти 18 миллионов потратят на проект набережной культурного кластера в Кемерове

Объявление о проведении электронного аукциона появилось на едином портале госзакупок.

Мэрия Кемерова ищет подрядчика для разработки проекта новой набережной.

«Полное название нового тендера — Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Набережная реки Большая Камышная города Кемерово (участок № 5) с благоустройством территории, прилегающей к музейному и театрально-образовательному комплексу в городе Кемерово». Стартовая цена контракта — 17 917 175 млн рублей», - сообщают СМИ.

Проект должен предусматривать как строительство самой набережной, так и благоустройство — её и прилегающей к ней территории, в том числе освещение, озеленение, парковые скульптуры и дорожно-тропиночную сеть. Также проект предусматривает капитальный ремонт конструкций Университетского моста, включая четыре лестничных спуска, и монтаж на мосту монохромной архитектурной подсветки.

Подрядчику нужно будет выполнить благоустройство территории в границах пр. Советский — ул. Мичурина — пр. Советский с увязкой благоустройства территории музейного и театрально-образовательного комплекса, обеспечивающей единую концепцию благоустройства, включающую в себя пешеходные связи, транспортное обеспечение объекта проектирования, велосипедные дорожки и автомобили специализированной техники, — говорится в аукционном извещении.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 19 ноября, аукцион состоится 23 ноября. Работы должны быть выполнены до 1 июля 2022 года.