Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 ноября

Умерли три человека.

На утро 13 ноября в Кемеровской области ещё у 361 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 60, Кемерово – 58, Прокопьевск – 34, Белово – 27, Междуреченск – 26, Осинники – 26, Юрга – 17, Таштагольский МР – 17, Киселёвск – 15, Калтан – 14, Промышленновский МО – 9, Анжеро-Судженск – 7, Мыски – 5, Берёзовский – 4, Новокузнецкий МР – 4, Топкинский МО – 4, Юргинский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Ижморский МО – 3, Тайга – 3, Яшкинский МО – 3, Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Беловский МО – 2, Гурьевский МО – 2, Мариинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Яйский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Тяжинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1968 года рождения из Новокузнецка болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, сахарного диабета. У мужчины 1936 года рождения из Междуреченска болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. У мужчины 1937 года рождения из Ленинск-Кузнецком болезнь протекала на фоне онкопатологии.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 67 896 случаев коронавируса: 2 745 человек получают медицинскую помощь, 63 640 выздоровели, 1 511 скончались.