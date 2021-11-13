Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса по COVID-19

Оно касается лиц старше 60 лет.

Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса «О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Организовать и обеспечить проведение по эпидемическим показаниям профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, лицам в возрасте 60 лет и старше в объёме не менее 80% от общей численности», — сказано в распоряжении, размещенном на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области — Кузбасс».

Согласно документу, пожилые люди должны вакцинироваться первым компонентом (или однокомпонентной вакциной) в срок до 18 декабря 2021, вторым компонентом — до 20 января 2022 года. Это требование не распространяется на людей, имеющих противопоказания к прививке.

Министерству здравоохранения Кузбасса поручено определить потребность региона в вакцине, прививочных пунктах, дополнительных медработниках.