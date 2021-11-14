Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 14 ноября в Кемеровской области ещё у 361 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 62, Кемерово – 55, Прокопьевск – 30, Белово – 27, Осинники – 24, Междуреченск – 23, Юрга – 20, Киселёвск – 16, Промышленновский МО – 12, Анжеро-Судженск – 11, Берёзовский – 11, Новокузнецкий МР – 11, Калтан – 10, Яшкинский МО – 7, Юргинский МО – 7, Таштагольский МР – 5, Краснобродский – 4, Тайга – 4, Гурьевский МО – 4, Ижморский МО – 4, Мариинский МО – 4, Топкинский МО – 4, Мыски – 3, Беловский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полысаево – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Крапивинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Яйский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это две женщины 1953 и 1948 годов рождения из Новокузнецка и Киселёвска и двое мужчин 1955 и 1957 годов рождения из Междуреченска и Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 68 266 случаев коронавируса: 2 820 человек получают медицинскую помощь, 63 931 выздоровели, 1 515 скончались.