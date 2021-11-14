С понедельника в Кузбассе в общественные места начнут пускать по QR-кодам

В гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения введение QR-кодов отложили до 20 января 2022 года.

С 15 ноября в Кемеровской области в ряде общественных мест начнут действовать QR-коды.

Речь идёт об учреждениях культуры (театрах, кинотеатрах и кинозалах, концертных и цирковых организациях, библиотеках и музеях), а также иных организациях при проведении концертов, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, местах проведения конференций и выставок. Также допуск потребуется в спортивные объекты, включая бассейны, фитнес-центры, спортзалы. Кроме того, в список вошли предприятия общепита, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, ТЦ, ТРЦ, ТК и ТРК, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру (кафе, бары, кинозалы, игровые комнаты, игровые залы), парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, солярии, массажные салоны, бани, сауны.

Для посещения всех этих объектов понадобится один из перечисленных документов: QR-код сертификата вакцинации, полученный не более 12 месяцев назад, или QR-код переболевшего (в течение последних 6 месяцев), справка из больницы о медтоводе, а также отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа.

А вот в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения введение QR-кодов отложили до 20 января 2022 года.

Кроме того, ограничения не коснутся «размещённых в объектах и организациях пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и аптечных организаций», а также на «супермаркеты, дискаунтеры, расположенные в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах».