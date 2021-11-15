Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 15 ноября в Кемеровской области ещё у 367 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 55, Новокузнецк — 55, Прокопьевск — 27, Белово — 25, Междуреченск — 22, Осинники — 21, Новокузнецкий район — 19, Промышленновский округ — 18, Киселёвск — 13, Юрга — 11, Гурьевский округ — 11, Юргинский округ — 10, Берёзовский — 10, Анжеро-Судженск — 9, Калтан — 8, Ижморский округ — 6, Мыски — 6, Таштагольский район — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Топкинский округ — 5, Мариинский округ — 4, Яшкинский округ — 4, Краснобродский — 3, Тайга — 3, Беловский округ — 3, Полысаево — 2, Кемеровский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Яйский округ — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1973 года рождения из Белова, мужчина 1947 года рождения из Междуреченска, мужчина 1941 года рождения из Новокузнецка и женщина 1959 года рождения из Кемеровского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 68 633 случая коронавируса: 2 888 человек получают медицинскую помощь, 64 226 выздоровели, 1 519 скончались.