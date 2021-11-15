В Кемеровской школе ученики избили 10-летнего мальчика

Полиция начала проверку группового избиения.

Жительница Кемерова рассказала, что 9 ноября её сына избили на территории школы № 7. По её словам, в драке участвовали не менее шести школьников — бывших одноклассников и «друзей» мальчика.

«Сына избили на территории школы № 7 на игровой площадке до потери сознания, никто не вышел на помощь, хотя охрана была в школе и камеры», — говорится в сообщении в соцсетях.

Известно, что нападавшие также забрали у ребёнка шапку и рюкзак: шапку выкинули в мусорный бак, а рюкзак унесли.

Как пояснили в администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», проведены беседы с детьми, участвовавшими в инциденте, и их законными представителями, также они будут приглашены на школьный совет профилактики.

Управлением образования администрации города по данному случаю проводится проверка. Также инцидентом заинтересовались в полиции.

«В отдел полиции «Заводский» УМВД России по г. Кемерово поступил сигнал от диспетчера службы 112 о том, что в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести обратился 10-летний школьник. Полицейские организовали проверку и выяснили, что несовершеннолетний получил их в результате конфликта со сверстниками, которые во время игры в футбол стали использовать его рюкзак вместо мяча. В настоящее время сотрудники полиции установили всех семерых несовершеннолетних участников конфликта и провели с ними профилактическую работу», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.