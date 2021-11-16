Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 ноября

Умерли три человека.

На утро 16 ноября в Кемеровской области ещё у 380 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 59, Новокузнецк — 55, Междуреченск — 30, Прокопьевск — 29, Осинники — 24, Белово — 21, Ленинск-Кузнецкий — 19, Мыски — 19, Киселёвск — 16, Новокузнецкий район — 16, Калтан — 14, Полысаево — 9, Юрга — 9, Анжеро-Судженск — 8, Берёзовский — 8, Беловский округ — 8, Ижморский округ — 4, Юргинский округ — 4, Кемеровский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Прокопьевский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Краснобродский — 2, Тайга — 2, Мариинский округ — 2, Таштагольский район — 2, Гурьевский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это женщина 1964 года рождения из Прокопьевского муниципального округа, мужчина 1958 года рождения из Белова и женщина 1984 года рождения из Междуреченска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 69 013 случаев коронавируса: 2 967 человек получают медицинскую помощь, 64 524 выздоровели, 1 522 скончались.