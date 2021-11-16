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В Кемерове построят гостиницу высотой 110 метров

16 ноября 2021 в 19:15

В составе культурного кластера.

В состав Сибирского кластера искусств войдут в Кемерове не только образовательные и культурные учреждения, но и крупнейшая в регионе гостиница. О строительстве здания высотой 110 метров рассказал губернатор Кузбасса.

По его словам, это будет гостиница 110 м высотой, 309 номеров, со SPA, бассейном, тёплым переходом в театр филиал Мариинского театра

«В составе гостиницы ведём проект создания ЗАГСа, зала для регистрации браков. Потому что со следующего года отменяется территориальная принадлежность, любой человек сможет приехать в Кемерово и зарегистрировать свой брак», — добавил Сергей Цивилев.


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