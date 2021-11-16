В Кемерове построят гостиницу высотой 110 метров

В составе культурного кластера.

В состав Сибирского кластера искусств войдут в Кемерове не только образовательные и культурные учреждения, но и крупнейшая в регионе гостиница. О строительстве здания высотой 110 метров рассказал губернатор Кузбасса.

По его словам, это будет гостиница 110 м высотой, 309 номеров, со SPA, бассейном, тёплым переходом в театр филиал Мариинского театра

«В составе гостиницы ведём проект создания ЗАГСа, зала для регистрации браков. Потому что со следующего года отменяется территориальная принадлежность, любой человек сможет приехать в Кемерово и зарегистрировать свой брак», — добавил Сергей Цивилев.