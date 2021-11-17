Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 17 ноября в Кемеровской области ещё у 389 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 58, Новокузнецк — 54, Междуреченск — 33, Мыски — 27, Осинники — 27, Прокопьевск — 27, Белово — 26, Ленинск-Кузнецкий — 22, Калтан — 17, Новокузнецкий район — 17, Киселёвск — 16, Полысаево — 11, Анжеро-Судженск — 9, Берёзовский — 9, Юрга — 5, Ижморский округ — 5, Краснобродский — 3, Кемеровский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Прокопьевский округ — 2, Таштагольский район — 2, Тайга — 1, Беловский округ — 1, Гурьевский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1973 года рождения из Прокопьевска, мужчина 1939 года рождения из Междуреченска, мужчина 1943 года рождения из Кемерова и мужчина 1947 года рождения из Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 69 402 случая коронавируса: 3 051 человек получает медицинскую помощь, 64 825 выздоровели, 1 526 скончались.