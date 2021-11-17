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В Кузбассе установится аномально холодная погода

17 ноября 2021 в 17:23

Об этом сообщает Гидрометеоцентр России.

В ближайшие дни в Кемеровской области ожидается аномально холодная погода. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномалия составит до 8-10 градусов.

По его словам, также аномальная погода установится в Омской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Челябинской областях, республиках Коми и Ненецком автономного округе. Температура будет опускаться до -29…-31 градуса.

В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях ожидается -21…-23 градуса, а на севере Томской области температура опустится даже до -30 градусов.


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