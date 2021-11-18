Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 18 ноября в Кемеровской области ещё у 387 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 58, Новокузнецк — 56, Междуреченск — 34, Белово — 26, Мыски — 26, Прокопьевск — 26, Осинники — 25, Ленинск-Кузнецкий — 23, Новокузнецкий район — 15, Калтан — 13, Киселёвск — 9, Анжеро-Судженск — 8, Юрга — 8, Полысаево — 6, Ижморский округ — 6, Мариинский округ — 6, Промышленновский округ — 5, Таштагольский район — 5, Тайга — 4, Гурьевский округ — 4, Яийский округ — 4, Берёзовский — 3, Юргинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Краснобродский — 2, Беловский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1940 года рождения из посёлка Грамотеино, мужчина 1957 года рождения из Прокопьевска и двое мужчин из Новокузнецка 1951 и 1976 годов рождения. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 69 789 случаев коронавируса: 3 159 человек получают медицинскую помощь, 65 100 выздоровели, 1 530 скончались.