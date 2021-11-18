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Власти Кузбасса объяснили, когда отменят QR-коды и другие ограничения

18 ноября 2021 в 16:35

А также положен ли QR-код тем, кто привился иностранной вакциной.

В ходе онлайн-брифинга по ситуации власти Кемеровской области рассказали, как долго продлятся ограничительные меры и что нужно, для изменения ситуации.

Как отметили в минздраве региона, что для начала должна снизиться коронавирусная статистика.

«Чтобы хоть как-то сбить нашу эпидситуацию, нам надо вакцинировать 80% населения в возрасте 18+. И, конечно, как только мы переломим ситуацию, прекратится рост, пойдёт снижение, тогда и вопрос с учётом этого уже будет решаться», — сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

При этом замминистра отметила, что QR-коды могут получить только те, кто привился российской вакциной. В настоящее время информация о других вакцинах в федеральный регистр не заносится, соответственно — не формируются коды.

«Мы проживаем на территории Российской Федерации. Вакцина, которую мы получаем, — она российского производства. Именно об этой вакцине заносится информация в федеральный регистр», — пояснила Абросова, отвечая на вопросы журналистов.


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