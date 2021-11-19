Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 ноября

Умерли три человека.

На утро 19 ноября в Кемеровской области ещё у 393 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 66, Кемерово — 60, Междуреченск — 41, Белово — 28, Мыски — 27, Ленинск-Кузнецкий — 22, Осинники — 20, Прокопьевск — 20, Калтан — 14, Анжеро-Судженск — 11, Киселёвск — 11, Юрга — 11, Ижморский округ — 7, Мариинский округ — 7, Гурьевский округ — 6, Таштагольский район — 6, Промышленновский округ — 5, Полысаево — 4, Тайга — 3, Новокузнецкий район — 3, Яйский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Берёзовский — 2, Краснобродский — 2, Беловский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это женщина 1934 года рождения из Белова, женщина 1967 года рождения из Прокопьевска и женщина 1938 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, анемии.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 70 182 случая коронавируса: 3 283 человека получают медицинскую помощь, 65 366 выздоровели, 1 533 скончались.