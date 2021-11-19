Кузбассовец вытолкнул сожительницу из машины: женщина скончалась

Пенсионер предстанет перед судом.

СУ СК РФ по Кузбассу завершило расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Кемеровского района. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как установило следствие, в июле 2021 года обвиняемый с сожительницей на берегу реки проводили свой досуг. Когда вечером они ложились спать в автомобиль, оба находились в сильно пьяном состоянии. Когда женщина в шуточной форме высказала мужчине претензию, что у него на лодке сломан мотор и нет газа для печки, обвиняемый стал вытаскивать её из салона машины.

«61-летняя женщина ударилась головой о металлический порог машины и упала на землю, в результате чего получила удар о камни. После этого мужчина помог сожительнице подняться на ноги. Когда они доехали на машине домой, женщина потеряла сознание, а мужчина вызвал скорую помощь. Однако в медицинском учреждении потерпевшая скончалась вследствие черепно-мозговой травмы», - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина сам рассказал следствию об обстоятельствах происшествия. В связи с обвинительным заключением следственных органов вскоре он предстанет перед судом.