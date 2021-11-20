В Кемерове открылись ещё два пункта вакцинации от коронавируса

Для людей старше 60 лет.

В Кемерове открыли два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет. Как сообщила пресс-служба мэрии, новые пункты заработали в Центральном и Кировском районах.

Первый расположен в администрации города Кемерово (проспект Советский, 54, вход со стороны Музыкального театра Кузбасса). Он будет работать с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

Второй пункт вакцинации откроется в КЦСОН Кировского района (улица Матросова, 2). Там пожилых людей будут вакцинировать по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00. Запись по телефону 24-06-09.

В администрации напомнили, что все желающие могут поставить прививку от коронавируса в поликлиниках города (предварительная запись по телефону 122), а также в пунктах вакцинации, расположенных в: ТЦ «Север» (проспект Шахтёров, 87), ЛДК (проспект Притомский 12), «Леруа Мерлен» (проспект Ленинградский, 28б), ТЦ «Я» (проспект Кузнецкий, 33Б).