Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 20 ноября в Кемеровской области ещё у 398 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 62, Новокузнецк – 60, Междуреченск – 39, Белово – 30, Прокопьевск – 22, Осинники – 21, Мыски – 20, Юрга – 19, Ленинск-Кузнецкий – 18, Калтан – 15, Анжеро-Судженск – 12, Киселёвск – 12, Новокузнецкий МР – 9, Полысаево – 7, Гурьевский МО – 7, Таштагольский МР – 6, Тайга – 4, Промышленновский МО – 4, Яйский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Мариинский МО – 3, Топкинский МО – 3, Чебулинский МО – 3, Берёзовский – 2, Краснобродский – 2, Прокопьевский МО – 2, Юргинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Беловский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Ижморский МО – 1, Тисульский МО – 1, Тяжинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это две женщины 1952 и 1956 годов рождения из Новокузнецка и Киселёвска, а также двое мужчин 1955 и 1949 годов рождения из Новокузнецка и Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 70 580 случаев коронавируса: 3 419 человек получают медицинскую помощь, 65 624 выздоровели, 1 537 скончались.