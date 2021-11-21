Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 21 ноября в Кемеровской области ещё у 395 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 65, Кемерово – 57, Междуреченск – 36, Белово – 26, Осинники – 24, Мыски – 22, Юрга – 22, Прокопьевск – 20, Ленинск-Кузнецкий – 14, Новокузнецкий МР – 13, Таштагольский МР – 13, Киселёвск – 12, Калтан – 10, Анжеро-Судженск – 10, Гурьевский МО – 5, Промышленновский МО – 5, Полысаево – 5, Юргинский МО – 5, Мариинский МО – 5, Тайга – 4, Беловский МО – 4, Ижморский МО – 3, Топкинский МО – 3, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Яйский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Берёзовский – 1, Крапивинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это трое мужчин 1935, 1957 и 1949 годов рождения. Они проживали соответственно в Междуреченске, Новокузнецке и Белове. Также скончалась женщина 1964 года рождения из Прокопьевска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 70 975 случаев коронавируса: 3 561 человек получают медицинскую помощь, 65 873 выздоровели, 1 541 скончались.