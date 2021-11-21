Пьяный кемеровчанин украл рыбу на рынке

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

В Кемерове 27-летний местный житель украл на одном из рынков Кировского района лоток со свежезамороженной рыбой. О краже в полицию сообщила продавщица.

Женщина рассказала, что неизвестный забрал лоток с рыбой стоимостью почти 600 рублей и описала внешность похитителя. Вскоре мужчину задержали бойцы Росгвардии.

«Полицейские выяснили, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил лоток с камбалой и унёс домой, после чего решил вернуться на рынок, однако был задержан», — рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. Горожанину грозит до четырёх лет лишения свободы. «Улов» грабителя вернули продавцу.