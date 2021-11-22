Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 ноября

Умерли пять человек.

На утро 22 ноября в Кемеровской области ещё у 397 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 69, Кемерово — 58, Междуреченск — 38, Осинники — 27, Юрга — 26, Белово — 24, Мыски — 19, Прокопьевск — 17, Ленинск-Кузнецкий — 14, Калтан — 12, Киселёвск — 9, Мариинский округ — 9, Новокузнецкий район — 9, Анжеро-Судженск — 8, Топкинский округ — 6, Юргинский округ — 6, Тайга — 5, Ижморский округ — 5, Таштагольский район — 5, Полысаево — 4, Беловский округ — 4, Чебулинский округ — 4, Гурьевский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Берёзовский — 2, Краснобродский — 2, Яйский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это трое мужчин 1962, 1977 и 1954 годов рождения. Они проживали в Белове, Новокузнецке и Берёзовском соответственно. Кроме того, скончались женщина 1953 года рождения из Новокузнецка и женщина 1952 года рождения из Прокопьевска. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 71 372 случая коронавируса: 3 702 человека получают медицинскую помощь, 66 124 выздоровели, 1 546 скончались.