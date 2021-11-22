Кузбасс вошёл в топ-30 российских регионов по уровню зарплат

Более 4% жителей получают по 100 тысяч рублей и больше.

Кузбасс занял 30-ю строчку из 85 в свежем рейтинге регионов России по уровню зарплат. Такую статистику приводят эксперты РИА Новости.

В качестве основного показателя для расчётов была взята зарплата в 100 000 рублей — и количество работников, получающих на руки такие деньги. Также в рейтинг вошла доля низкооплачиваемых сотрудников с зарплатой ниже 15 000 рублей в месяц.

«В Кузбассе доля первых составила 4,2%, доля вторых — 8,2%. Диапазон самых распространённых зарплат в регионе — 22 000 — 48 000 рублей», - пишут СМИ.

Лидерами рейтинга ожидаемо оказались Чукотка, ЯНАО и Магаданская область, где высокооплачиваемым являются от половины до трети работников региона. А вот аутсайдерами — Дагестан, Мордовия и Калмыкия, где почти нет зарплат в 100 000 рублей и выше.