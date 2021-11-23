Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 23 ноября в Кемеровской области ещё у 382 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 70, Кемерово — 63, Междуреченск — 44, Осинники — 25, Белово — 24, Юрга — 21, Ленинск-Кузнецкий — 20, Прокопьевск — 17, Калтан — 16, Мыски — 14, Анжеро-Судженск — 12, Киселёвск — 9, Полысаево — 6, Тайга — 5, Ижморский округ — 5, Новокузнецкий район — 5, Берёзовский — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Яшкинский округ — 3, Беловский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Краснобродский — 1, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1974 года рождения из Прокопьевска, женщина 1941 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1953 года рождения из Киселёвска и женщина 1937 года рождения из Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, на фоне хронической обструктивной болезни лёгких.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 71 754 случая коронавируса: 3 832 человека получают медицинскую помощь, 66 372 выздоровели, 1 550 скончались.