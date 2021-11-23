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В Новокузнецке труп мужчины оставили на крыльце банка

23 ноября 2021 в 17:45

О случившемся сообщили очевидцы.

Очевидцы сообщили о происшествии в Заводском районе Новокузнецка. Судя по фото, инцидент произошёл на улице Тореза. Там у входа в один из банковских офисов заметили тело мужчины.

Фотографии с места происшествия появились в одном из городских пабликов. Сообщается, что мужчина скоропостижно скончался. Свидетели произошедшего вызвали скорую, чтобы медики зафиксировали факт смерти, а скончавшегося горожанина накрыли и оставили на крыльце офиса — дожидаться скорой.

Известно, что на место оперативно прибыла скорая помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

Фото: instagram.com/novokuznetsk_news42


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