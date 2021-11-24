Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 24 ноября в Кемеровской области ещё у 380 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 69, Кемерово — 62, Междуреченск — 36, Прокопьевск — 25, Белово — 24, Осинники — 20, Юрга — 19, Мыски — 16, Ленинск-Кузнецкий — 15, Калтан — 14, Кемеровский округ — 11, Анжеро-Судженск — 10, Киселёвск — 10, Полысаево — 8, Тайга — 5, Берёзовский — 4, Промышленновский округ — 4, Юргинский округ — 4, Новокузнецкий район — 3, Яйский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Беловский округ — 2, Гурьевский округ — 2, Мариинский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Краснобродский — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тисульский округ — 1, Топкинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1946 года рождения из Новокузнецка, женщина 1966 года рождения из Белова, мужчина 1961 года рождения из Прокопьевска и мужчина 1992 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 72 134 случая коронавируса: 3 961 человек получает медицинскую помощь, 66 619 выздоровели, 1 554 скончались.