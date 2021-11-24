В Кузбассе всем бюджетникам повысят зарплату с 1 декабря

Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

24 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв выступил с бюджетным посланием на 2022 года. По его словам, одна из главных задач властей региона - рост реального благосостояния жителей.

«Мы приняли решение: с 1 декабря этого года поднять зарплату всем бюджетникам на 8,6%, а в этой сфере трудятся порядка 260 000 человек, которым нужна поддержка в это непростое время», — сообщил губернатор в ходе послания

Глава региона ещё раз призвал руководителей предприятий заняться повышением зарплат рядовым сотрудникам — данная мера поможет поддержать людей. Он поблагодарил всех, кто уже откликнулся на этот призыв, и отметил, как «важно, чтобы рост заработной платы опережал темпы инфляции».

«Только в этом случае можно говорить о росте реальных доходов наших граждан», — подытожил губернатор.