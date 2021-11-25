Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 ноября

Умерли три человека.

На утро 25 ноября в Кемеровской области ещё у 378 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 69, Кемерово — 61, Междуреченск — 36, Прокопьевск — 24, Осинники — 23, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 17, Новокузнецкий район — 14, Калтан — 13, Мыски — 13, Юрга — 10, Промышленновский округ — 10, Анжеро-Судженск — 9, Киселёвск — 8, Гурьевский округ — 7, Топкинский округ — 7, Берёзовский — 5, Тайга — 5, Полысаево — 4, Яйский округ — 4, Яшкинский округ — 4, Ижморский округ — 3, Тяжинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Краснобродский — 1, Беловский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1, Тисульский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это двое кемеровчан 1952 и 1941 годов рождения и женщина 1958 года рождения из Киселёвска. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Инфекция протекала на фоне других заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 72 512 случаев коронавируса: 4 084 человека получают медицинскую помощь, 66 871 выздоровел, 1 557 скончались.