Трагедия на кузбасской шахте: погибли 52 человека

Арестован директор шахты «Листвяжная».

В результате ЧП на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека. Всего в момент происшествия в ней находились 285 человек.

Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке поступило около 9 утра 25 ноября. По данным МЧС, оно произошло на глубине 250 метров. Предварительной причиной инцидента стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте. Далее последовал взрыв метана.

Как сообщил ТАСС, погибли 52 человека, включая шесть горноспасателей. Звено пропало во время спасательной операции. Трое из них погибли, еще трое пропали без вести.

Спасательные работы приостановлены до утра, так как на шахте ухудшилась газодинамическая обстановка: содержание метана в воздухе вновь растет. Большинство тел погибших пока находятся в шахте. После стабилизации температуры и концентрации метана они будут подняты на поверхность.

Отмечается, что по числу жертв это ЧП станет крупнейшим на российских шахтах за последние 11 лет - с мая 2010 года, когда в результате двух взрывов на шахте "Распадская" погиб 91 человек.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября. В эти дни в регионе будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. Родственникам погибших и пострадавших пообещали оказать всю необходимую помощь. О готовности выплатить компенсацию заявил и собственник шахты.

Руководство шахты задержано. Директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка будет предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).

Фото: russian.rt.com