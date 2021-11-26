Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 26 ноября в Кемеровской области ещё у 377 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 62, Кемерово — 59, Междуреченск — 32, Осинники — 22, Прокопьевск — 22, Юрга — 22, Белово — 18, Мыски — 14, Ленинск-Кузнецкий — 13, Калтан — 13, Анжеро-Судженск — 12, Промышленновский округ — 11, Берёзовский — 9, Киселёвск — 8, Топкинский округ — 8, Полысаево — 6, Гурьевский округ — 6, Новокузнецкий район — 5, Яшкинский округ — 5, Тайга — 4, Юргинский округ — 4, Яйский округ — 4, Беловский округ — 3, Кемеровский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Тяжинский округ — 3, Краснобродский — 1, Ижморский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1938 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1956 года рождения из Мысков, женщина 1972 года рождения из Кемерова и мужчина 1940 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 72 889 случаев коронавируса: 4 202 человека получают медицинскую помощь, 67 126 выздоровели, 1 561 скончался.