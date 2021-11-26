В Кемерове 12 новых улиц Рудничного района получили имена

Среди них Хлебная, Смородиновая и Яблочная.

12 улиц Рудничного района в Кемерове получили новые названия решением депутатов горсовета на очередном заседании 26 ноября. Ранее в администрацию поступило соответствующее ходатайство.

Как рассказал замглавы города по социальным вопросам Олег Коваленко, вопрос о названии улиц рассматривался три раза. В первый раз предложения были отклонены, а проект отправили на доработку: были проведены обсуждения с жителями района, со школьниками, которые предложили несколько вариантов. В результате длительных обсуждений городская комиссия по топонимике составила список новых названий для улиц. На этот раз депутаты поддержали данное предложение большинством голосов.

В итоге 12 вновь образованным улицам были присвоены названия Хлебная, Яблочная, Храмовая, Липовая. Туманная. Прохладная, Тёплая, Берёзовая, Урожайная, Смородиновая, Зелёная горка и Лиственная.

Протяжённость новых улиц — от 300 метров до 1 км. На них будет образовано 311 земельных участков для частного домостроительства.

Кадр: Кемеровский городской Совет народных депутатов.