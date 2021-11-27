Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 ноября

Умерли три человека.

На утро 27 ноября в Кемеровской области ещё у 376 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 59, Новокузнецк — 59, Междуреченск — 35, Прокопьевск — 26, Белово — 22, Новокузнецкий МР — 20, Осинники — 18, Ленинск-Кузнецкий — 14, Анжеро-Судженск — 12, Калтан — 11, Мыски — 11, Юрга — 11, Яйский МО — 11, Киселевск — 10, Гурьевский МО — 10, Топкинский МО — 7, Березовский — 6, Полысаево — 6, Тайга — 6, Ижморский МО — 5, Промышленновский МО — 4, Яшкинский МО — 4, Кемеровский МО — 2, Тяжинский МО — 2, Юргинский МО — 2, Краснобродский — 1, Беловский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это женщина 1951 года рождения из Белова, мужчина 1963 года рождения из Кемерова и мужчина 1950 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 73 265 случаев коронавируса: 4 325 человек получают медицинскую помощь, 67 376 выздоровели, 1 564 скончались.