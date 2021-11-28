Губернатор Кузбасса отказался слушать объяснения уволенного за банкет главы Прокопьевска

При этом мэр настаивает, что его на банкет не было.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв не будет слушать объяснения теперь уже экс-главы Прокопьевска Вячеслава Старченко. Об этом пишет Газета Кемерова.

Напомним, градоначальника отправили в отставку после информации о банкете во время траура по погибшим на «Листвяжной» горнякам и спасателям. Об отставке главы стало известно в ночь на субботу, 27 ноября, после того, как в Сеть попало видео банкета, организованного по случаю избрания нового мэра Прокопьевска.

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — отметил тогда Сергей Цивилёв.

Позже Вячеслав Старченко сообщил телеканалу Рен-ТВ, что его на банкете не было, что он планирует обратиться в правоохранительные органы, а также увидеться с губернатором и объяснить свою позицию.

«Других вариантов нет. Даже не хочу этого касаться. Мы вместе работать не будем. Мне не интересны объяснения на эту тему», — цитирует заявление Цивилева издание.