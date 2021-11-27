Правительство России проведёт эксперимент в Кузбассе

И еще девяти регионах страны.

Правительство России запустит пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи в дистанционном формате в 10 регионах страны. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Цель эксперимента — сделать юридическую помощь предельно доступной для россиян. Отмечается, что в настоящее время людям приходится изучать множество информационных ресурсов, чтобы понять, к кому обратиться за помощью. И нередко граждане становятся жертвами мошенников. Новая практика призвана изменить ситуацию», - сообщают СМИ.

В список 10 регионов, на которых она будет отработана, вошли Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.

В ближайшее время Минюст совместно с властями регионов разработает «дорожные карты» по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов.