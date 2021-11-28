Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 28 ноября в Кемеровской области ещё у 378 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 63, Кемерово — 62, Междуреченск — 34, Прокопьевск — 29, Белово — 22, Осинники — 22, Анжеро-Судженск — 15, Калтан — 14, Юрга — 14, Мыски — 13, Новокузнецкий район — 12, Ленинск-Кузнецкий — 11, Киселёвск — 10, Берёзовский — 7, Промышленновский округ — 7, Гурьевский округ — 6, Топкинский округ — 6, Полысаево — 5, Тайга — 5, Яшкинский округ — 5, Яйский округ — 3, Краснобродский — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Юргинский округ — 2, Беловский округ — 1, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это двое мужчин и две женщины. У мужчины 1958 года рождения из Новокузнецка и мужчины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. В обоих случаях болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы. У беловчанки 1929 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония также протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, у жительницы Краснобродского 1959 года рождения – на фоне бронхиальной астмы и сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 73 643 случая коронавируса: 4 450 человек получают медицинскую помощь, 67 625 выздоровели, 1 568 скончались.