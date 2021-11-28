Выживший на «Листвяжной» горноспасатель объяснил, как сумел выжить под землёй целые сутки

А также поделился, готов ли он вернуться в профессию.

Вышивший после аварии на шахте «Листвяжная» Александр Заковряшин объяснил, что сумел выбраться наружу благодаря свежему воздушному потоку, который почувствовал под землёй.

Напомним, Александр Заковряшин сумел выбраться наружу, проведя под землёй почти сутки. В шахту он спустился вместе с коллегами на поиски оставшихся под землёй горняков. Пятеро спасателей так и не поднялись на поверхность.

Выживший рассказал, что всё время шёл в направлении «свежей струи»— и так поднялся наверх. По его словам, у него была возможность отлежаться, а потом уже выходить наверх, где его встретили спасатели из кемеровского отряда.

«Я просто отдохнул какое-то время, набрался сил и выходил уже потом», — рассказал Александр Заковряшин, добавив, что участок, по которому он шёл, не был загазованным — это его и спасло.

Медик и спасатель сообщил, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к профессии после того, как ему разрешат это сделать врачи.

Напомним, все были спасатели награждены Орденами Мужества, пятеро из них – посмертно. В воскресенье, 28 ноября, в Кузбассе уже простились с тремя коллегами Заковряшина, погибшими в ходе поисковой операции. Двоих похоронили в Калтане, одного — в Осинниках.

Семьи погибших, а также пострадавшие в аварии на «Листвяжной» начали получать выплаты из бюджета.

Тем временем в Грамотеино появился ещё один стихийный мемориал. К КПП шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошла трагедия, люди несут цветы и зажигают свечи.