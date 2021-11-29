Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в ...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 ноября

29 ноября 2021 в 11:10

Умерли три человека.

На утро 29 ноября в Кемеровской области ещё у 382 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 71, Кемерово – 70, Междуреченск – 40, Прокопьевск – 31, Осинники – 23, Белово – 21, Юрга – 17, Калтан – 13, Ленинск-Кузнецкий – 11, Новокузнецкий МР – 10, Промышленновский МО – 10, Березовский – 9, Мыски – 7, Яйский МО – 6, Киселевск – 5, Полысаево – 5, Гурьевский МО – 5, Топкинский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3, Ижморский МО – 3, Тайга – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Юргинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это женщина 1971 года рождения из Топок, мужчина 1942 года рождения из Кемерова и мужчина 1946 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии, патологии желудочно-кишечного тракта.

253 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 67878 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получает 4571 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 17896 человек.


Читайте также

Content 403c6860 4ee3 11ec bb86 a78d648fe44d
Губернатор Кузбасса отказался слушать объяснения уволенного за банкет главы Прокопьевска
Content 7
Правительство России проведёт эксперимент в Кузбассе
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 ноября
Content nbksuhl2hfynm8a l76bvmknxdds85q 0mnenpyasj2ycguesytchtzh94kb7wep jhl5c6djtljbpylisulaiuc8mln xhcxnq cysac2snwoas5tgawwkzig
Выживший на «Листвяжной» горноспасатель объяснил, как сумел выжить под землёй целые сутки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?