Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 ноября

Умерли три человека.

На утро 29 ноября в Кемеровской области ещё у 382 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 71, Кемерово – 70, Междуреченск – 40, Прокопьевск – 31, Осинники – 23, Белово – 21, Юрга – 17, Калтан – 13, Ленинск-Кузнецкий – 11, Новокузнецкий МР – 10, Промышленновский МО – 10, Березовский – 9, Мыски – 7, Яйский МО – 6, Киселевск – 5, Полысаево – 5, Гурьевский МО – 5, Топкинский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3, Ижморский МО – 3, Тайга – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Юргинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это женщина 1971 года рождения из Топок, мужчина 1942 года рождения из Кемерова и мужчина 1946 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии, патологии желудочно-кишечного тракта.

253 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 67878 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получает 4571 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 17896 человек.