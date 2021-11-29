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Пенсионер зарезал молодую супругу за выдуманную измену

29 ноября 2021 в 17:30

"Виноват" оказался приятель пары.

68-летний житель Новокузнецкого района отправится в колонию. Суд признал его виновным в убийстве жены.

Инцидент произошёл в июле текущего года.

«Следствием и судом установлено, что мужчина вместе с 41-летней супругой выпивали в компании приятеля — пара временно жила у него дома. Когда хозяин лёг спасть, постоялец вышел на улицу покурить, а вернувшись, решил, что жена изменила ему с приятелем. Разозлившись, он схватил нож и нанёс супруге несколько ударов», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

От криков проснулся хозяин дома: увидев происходящее, он вызвал скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, её муж был задержан полицией.

Отмечается, что свою вину мужчина признал и пояснил, что ревновал жену к приятелю. Суд приговорил новокузнечанина к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.


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