Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 ноября

Умерли четыре женщины.

На утро 30 ноября в Кемеровской области ещё у 376 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 73, Кемерово — 68, Междуреченск — 39, Прокопьевск — 32, Осинники — 22, Белово — 18, Юрга — 17, Мыски — 15, Анжеро-Судженск — 13, Калтан — 11, Киселёвск — 8, Топкинский округ — 8, Гурьевский округ — 6, Новокузнецкий район — 6, Ижморский округ — 5, Промышленновский округ — 4, Берёзовский — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Тайга — 3, Крапивинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Мариинский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Яйский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Беловский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Тисульский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это две женщины 1953 и 1938 годов рождения из Кемерова и две женщины 1939 и 1928 годов рождения из Новокузнецка. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 74 396 случаев коронавируса: 4 691 человек получает медицинскую помощь, 68 130 выздоровели, 1575 скончались.