Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 декабря

Умерли пять женщин.

На утро 1 декабря в Кемеровской области ещё у 373 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 72, Кемерово — 67, Прокопьевск — 30, Междуреченск — 25, Белово — 21, Юрга — 17, Осинники — 15, Мыски — 14, Новокузнецкий район — 13, Калтан — 12, Анжеро-Судженск — 11, Киселёвск — 8, Гурьевский округ — 8, Ижморский округ — 8, Топкинский округ — 6, Юргинский округ — 6, Берёзовский — 5, Промышленновский округ — 4, Тайга — 4, Крапивинский округ — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Мариинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Краснобродский — 2, Тяжинский округ — 2, Яйский округ — 2, Полысаево — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Беловский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тисульский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это женщины 1932, 1958, 1937, 1938 и 1925 годов рождения. Они проживали в Топках, Белове, Анжеро-Судженске, Прокопьевске и Новокузнецке соответственно. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, онкопатологии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, хронической болезни почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 74 769 случаев коронавируса: 4 803 человека получают медицинскую помощь, 68 386 выздоровели, 1580 скончались.