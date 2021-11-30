В Кузбассе ограничения по коронавирусу продлили до Нового года

Сохраняется масочный режим и самоизоляция для людей старше 60 лет.

В Кузбассе продлили ограничительные мероприятия по коронавирусу до года. Соответствующее распоряжение подписал 30 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Согласно документу, с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях противодействия распространению коронавируса ограничительные мероприятия продлеваются до 31 декабря 2021 года.

Также распоряжение обязывает кузбассовцев в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Исключение — рабочие обязанности, поход в больницу, магазин или аптеку, а также случаи, связанные с семейными нуждами.

При этом режим изоляции в домашних условиях не распространяется на тех, кто привился от коронавируса или переболел им и имеет сертификат о вакцинации c QR-кодом или документы о медицинском отводе от прививки.

Кроме того, документ ограничивает проведение массовых мероприятий (численностью свыше 50 человек) в закрытых помещениях до 31 декабря.