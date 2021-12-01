В Кемерове полиция задержала водителя маршрутки за любовь к соцсетям

Он смотрел за рулём видео в TikTok.

В столице Кузбасса ГИБДД установила личность водителя маршрутного такси. Раннее в соцсетях на него пожаловались пассажиры.

«В одном из городских пабликов они рассказали, что водитель рулит одной рукой — вторая у него занята телефоном, где он смотрит видео в TikTok. Кроме того, водитель отвлёкся и однажды даже проехал на красный сигнал светофора. Всё это, по мнению горожан, представляло угрозу для жизни пассажиров. Сообщение подтверждалось соответствующей записью из салона маршрутки», - рассказали в ведомстве.

Водителя нашли и задержали, в отношении него был составлен административный протокол за нарушение правил пользования телефоном за рулём. Ему грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Помимо этого, при проверке технического состояния транспортного средства были выявлены неисправности, в том числе неисправность рулевого управления. Водитель также привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Кроме того, к административной ответственности привлечено должностное лицо, отвечающее за выпуск на линию транспорта.

«Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Также с водителем и должностными лицами проведена дополнительная беседа о неукоснительном соблюдении ПДД», - добавили в ОГИБДД города Кемерово.

Фото: ОГИБДД города Кемерово.