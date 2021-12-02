Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 2 декабря в Кемеровской области ещё у 373 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 66, Кемерово — 62, Прокопьевск — 31, Юрга — 22, Белово — 22, Междуреченск — 20, Мыски — 14, Осинники — 14, Новокузнецкий МР — 14, Анжеро-Судженск — 12, Промышленновский округ — 11, Калтан — 9, Гурьевский округ — 9, Топкинский округ — 8, Киселёвск — 7, Ижморский округ — 7, Берёзовский — 6, Крапивинский округ — 5, Юргинский округ — 5, Яшкинский округ — 5, Тайга — 4, Беловский округ — 3, Яйский округ — 3, Краснобродский — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Кемеровский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Тисульский округ — 2, Полысаево — 1, Мариинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчины 1961 и 1949 годов рождения из Новокузнецка, а также мужчина 1948 года рождения и женщина 1934 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 75 142 случая коронавируса: 4 921 человек получает медицинскую помощь, 68 637 выздоровели, 1 584 скончались.