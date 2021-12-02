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Кемеровчане назвали сумму, которая им нужна для счастья

02 декабря 2021 в 18:25

И она оказалась чуть ниже средней по России.

Кемеровчане наряду с жителями других российских городов стали участниками очередного опроса. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на портал SuperJob.

Ранее эксперты портала поинтересовались у жителей разных регионов страны, сколько денег им нужно в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

«В Кемерове с начала года счастье подорожало на 18 000 рублей. Если в январе 2021-го, участвуя в аналогичном опросе, кемеровчане называли сумму в 148 000 рублей в месяц, то в ноябре эта сумма составляла уже 166 000 рублей. Эта сумма оказалась чуть ниже средней по России: среднестатистическому россиянину в месяц для счастья нужно 178 000 рублей», - пишет издание.

При этом мужчинам денег для счастья требуется больше, чем женщинам — опрашиваемые назвали суммы в 203 000 рублей и 155 000 рублей соответственно. Также запросы разнятся в зависимости от заработка: те, кто получает до 30 000 в месяц, оценивают счастье в 110 000 рублей; те, кто зарабатывает 80 000 рублей и выше, называют сумму в 228 000 рублей.


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