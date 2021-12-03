Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 декабря

Умерли три кемеровчанки.

На утро 3 декабря в Кемеровской области ещё у 369 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 67, Новокузнецк — 61, Прокопьевск — 36, Белово — 31, Новокузнецкий район — 22, Междуреченск — 15, Промышленновский округ — 13, Мыски — 12, Осинники — 12, Юрга — 12, Анжеро-Судженск — 10, Калтан — 10, Гурьевский округ — 9, Топкинский округ — 9, Беловский округ — 7, Киселёвск — 6, Ижморский округ — 5, Яшкинский округ — 5, Берёзовский — 4, Тайга — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Кемеровский округ — 3, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Крапивинский округ — 2, Яйский округ — 2, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тисульский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это три жительницы Кемерова 1968, 1939 и 1930 годов рождения. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 75 511 случаев коронавируса: 5 033 человека получают медицинскую помощь, 68 891 выздоровели, 1 587 скончались.