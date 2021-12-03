В центре Кемерова появился новый пешеходный мост

Его сняли с высоты птичьего полёта.

Компания СГК опубликовала фотографии будущего пешеходного моста через впадающую в Искитимку реку Большую Камышную.

«Мы установили его в Кемерове над тепломагистралью № 4 от Кемеровской ГРЭС. Мост соединит два берега реки Искитимка. Конструкция самонесущая, держится на береговых опорах, и на трубопроводы давление не оказывает», — сообщили в СГК.

Стоит отметить, что снимки сделаны, в том числе, с высоты птичьего полёта.

В настоящее время готова верхняя часть моста. Затем специалисты установят нижнюю часть, а после — настил, по которому смогут ходить жители и гости города. Весной 2022 года мост сделают стеклянным, также у него появится подсветка.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk