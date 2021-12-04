Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 4 декабря в Кемеровской области ещё у 366 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 67, Новокузнецк — 61, Белово — 33, Прокопьевск — 23, Новокузнецкий МР — 19, Междуреченск — 13, Юрга — 13, Калтан — 12, Мыски — 12, Промышленновский МО — 12, Топкинский МО — 11, Киселевск — 10, Осинники — 10, Беловский МО — 9, Березовский — 8, Гурьевский МО — 8, Анжеро-Судженск — 7, Ижморский МО — 7, Яшкинский МО — 5, Крапивинский МО — 4, Юргинский МО — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Тайга — 3, Кемеровский МО — 2, Мариинский МО — 2, Тисульский МО — 2, Краснобродский — 1, Полыаево — 1, Прокопьевский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Чебулинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1952 года рождения из Топок, женщина 1940 года рождения из Кемерова, мужчина 1951 года рождения из Промышленновского округа и женщина 1953 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 75 877 случаев коронавируса: 5 139 человек получают медицинскую помощь, 69 147 выздоровели, 1 591 скончался.