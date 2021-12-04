Илья Середюк поздравил Кировский район с днём рождения

Мэр Кемерова рассказал о том, как приводили старейший район Кемерова в порядок.

Глава областной столицы поздравил с днём рождения Кировский район и рассказал о том, что было сделано там за последние годы. Как отметил Середюк, в каждую программу обновления городской среды они обязательно включают пожелания жителей Кировского района. А первый маленький шаг был сделан в 2016 году.

«Будучи и. о. главы города приехал в 21 микрорайон с рабочим объездом. Обступили жители, попросили отремонтировать обветшавший сквер на улице Халтурина. Тогда ещё не было нацпроекта «Жильё и городская среда» с федеральным финансированием. Мы искали любую возможность в городском бюджете. Нашли. Опираясь на поддержку кировчан, привели сквер в другой вид. Дорожки, лавочки, клумбы, детские площадки», — сообщил мэр в Instagram.

Илья Середюк напомнил, что за эти годы в Кировском районе обновили набережную, отремонтировали центральную аллею в Берёзовой роще, капитально отремонтировали обе транспортные артерии, ведущие в Кировский — легковую и грузовую дороги, тротуары на Инициативной и Александрова. За пять лет в районе привели в порядок 60 дворовых территорий, установили 20 детских площадок, открыли скейт-парк на улице Инициативной. В частном секторе поэтапно ремонтируются улицы и проезды, устанавливается освещение.

«Хочу сказать кировчанам спасибо за поддержку на самом сложном первом этапе, когда многое казалось невозможным», — подытожил глава Кемерова.