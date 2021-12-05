Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 декабря

Умерли три человека.

На утро 5 декабря в Кемеровской области ещё у 363 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 67, Новокузнецк – 59, Белово – 31, Прокопьевск – 23, Новокузнецкий МР – 21, Междуреченск – 18, Юрга – 14, Мыски – 14, Осинники – 11, Топкинский МО – 11, Беловский МО – 10, Гурьевский МО – 9, Анжеро-Судженск – 8, Калтан – 8, Промышленновский МО – 8, Киселевск – 7, Ижморский МО – 7, Березовский – 6, Юргинский МО – 5, Яшкинский МО – 5, Крапивинский МО – 4, Тайга – 3, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Мариинский МО – 2, Яйский МО – 2, Полысаево – 1, Кемеровский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это мужчина 1956 года рождения и женщина 1962 года рождения из Кемерова, а также женщина 1962 года рождения из Новокузнецка. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

245 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 69392 человека вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 5254 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 16570 человек.