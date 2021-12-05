Стали известны адреса ёлочных базаров в Кемерове

Они начнут работать 15 декабря.

15 декабря в Кемерове начнут работать елочные базары. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ёлки и хвойные букеты можно будет приобрести в 76 местах. Базары будут расположены во всех районах областного центра.

Так, в Центральном районе города появятся 11 ёлочных базаров по адресам:

проспект Ленина, южнее строения № 90/1 (ТЦ «Променад-1»)

улица Кирова, юго-восточнее строения № 37 (ЦУМ)

проспект Ленина, севернее дома № 105 (у поликлиники № 5)

проспект Октябрьский, севернее дома № 9 (напротив ГИБДД города)

улица Терешковой, северо-западнее строения № 22а (ТЦ «Спутник»)

В Ленинском районе города появятся 14 ёлочных базаров, включая следующие адреса:

проспект Октябрьский, восточнее дома № 78 (около сквера Памяти защитников блокадного Ленинграда)

проспект Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30

проспект Комсомольский, восточнее дома № 71 (напротив рынка «Колос»)

улица Марковцева, юго-восточнее дома № 20 (в районе ТЦ «Вселенная»)

В Заводском районе будет 25 ёлочных базаров:

улица Двужильного, северо-восточнее дома № 32 («Мария-Ра»)

проспект Кузнецкий, юго-западнее дома № 108 (ТД «Деловой»)

проспект Молодёжный, юго-восточнее дома № 2 («Гринвич»)

В Рудничном районе ёлочные базары в 12 местах, в том числе на улице Серебряный бор (у здания № 1) и улице Волкова (у здания № 41).

В Кировском районе семь ёлочных базаров будут работать по адресам:

улица Григорьева, северо-восточнее строения № 5

улица Леонова, юго-восточнее дома № 17

улица Халтурина, юго-восточнее домов № 35а

улица Инициативная, юго-западнее дома № 35

улица Металлистов, севернее строения № 4б

улица Леонова, восточнее строения № 13а

улица Инициативная, юго-восточнее дома № 1

В жилых районах Ягуновский и Пионер новогодние деревья можно будет купить по адресам:

улица Белозёрная, западнее дома № 40в

улица Белозёрная, северо-восточнее дома № 44

улица Марата, юго-западнее строения № 12

улица Пионер, юго-западнее дома № 11а.

В Кедровке ёлочный базар будет по улице Новогодней, юго-западнее дома № 14.