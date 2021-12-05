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Стали известны адреса ёлочных базаров в Кемерове

05 декабря 2021 в 19:31

Они начнут работать 15 декабря.

15 декабря в Кемерове начнут работать елочные базары. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ёлки и хвойные букеты можно будет приобрести в 76 местах. Базары будут расположены во всех районах областного центра.

 

Так, в Центральном районе города появятся 11 ёлочных базаров по адресам:

  • проспект Ленина, южнее строения № 90/1 (ТЦ «Променад-1»)
  • улица Кирова, юго-восточнее строения № 37 (ЦУМ)
  • проспект Ленина, севернее дома № 105 (у поликлиники № 5)
  • проспект Октябрьский, севернее дома № 9 (напротив ГИБДД города)
  • улица Терешковой, северо-западнее строения № 22а (ТЦ «Спутник»)

 

В Ленинском районе города появятся 14 ёлочных базаров, включая следующие адреса:

  • проспект Октябрьский, восточнее дома № 78 (около сквера Памяти защитников блокадного Ленинграда)
  • проспект Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30
  • проспект Комсомольский, восточнее дома № 71 (напротив рынка «Колос»)
  • улица Марковцева, юго-восточнее дома № 20 (в районе ТЦ «Вселенная»)

 

В Заводском районе будет 25 ёлочных базаров:

  • улица Двужильного, северо-восточнее дома № 32 («Мария-Ра»)
  • проспект Кузнецкий, юго-западнее дома № 108 (ТД «Деловой»)
  • проспект Молодёжный, юго-восточнее дома № 2 («Гринвич»)
  • В Рудничном районе ёлочные базары в 12 местах, в том числе на улице Серебряный бор (у здания № 1) и улице Волкова (у здания № 41).

 

В Кировском районе семь ёлочных базаров будут работать по адресам:

  • улица Григорьева, северо-восточнее строения № 5
  • улица Леонова, юго-восточнее дома № 17
  • улица Халтурина, юго-восточнее домов № 35а
  • улица Инициативная, юго-западнее дома № 35
  • улица Металлистов, севернее строения № 4б
  • улица Леонова, восточнее строения № 13а
  • улица Инициативная, юго-восточнее дома № 1

 

В жилых районах Ягуновский и Пионер новогодние деревья можно будет купить по адресам:

  • улица Белозёрная, западнее дома № 40в
  • улица Белозёрная, северо-восточнее дома № 44
  • улица Марата, юго-западнее строения № 12
  • улица Пионер, юго-западнее дома № 11а.

 

В Кедровке ёлочный базар будет по улице Новогодней, юго-западнее дома № 14.

В жилом районе Лесная Поляна — на бульваре Осеннем, севернее дома № 3 и на улице Щегловской, западнее здания № 1.


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