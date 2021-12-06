Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 декабря

Умерла 21-летняя девушка.

На утро 6 декабря в Кемеровской области ещё у 360 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 68, Кемерово — 67, Белово — 30, Прокопьевск — 23, Анжеро-Судженск — 17, Междуреченск — 13, Юрга — 13, Осинники — 11, Новокузнецкий район — 11, Промышленновский округ — 11, Мыски — 9, Юргинский округ — 9, Калтан — 8, Беловский округ — 8, Яшкинский округ — 8, Гурьевский округ — 7, Краснобродский — 6, Топкинский округ — 6, Берёзовский — 4, Киселёвск — 4, Ижморский округ — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Тайга — 3, Прокопьевский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Мариинский округ — 1, Тисульский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это мужчины 1949 и 1970 годов рождения из Кемерова, женщина 1965 года рождения и девушка 2000 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1956 года рождения из Белогорска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний. У скончавшейся молодой девушки болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 76 600 случаев коронавируса: 5361 человек получает медицинскую помощь, 69 640 выздоровели, 1 599 скончались.