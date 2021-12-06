В Кемерове планируют отменить маршрутки

Из-за модернизации транспортной системы в городе.

Кемеровчане продолжают массово жаловаться на работу маршруток. На этот раз многочисленные нарекания вызвал маршрут № 40Т. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Сразу несколько сообщений появились на сайте платформы «Кузбасс Онлайн». Например, одна из горожанок пожаловалась на то, что в час пик на данной маршрутке невозможно уехать, так как в самый час пик вечером она почти не ходит.

Как пояснили в УЕЗТУ, недовыпуск транспортных средств на линию происходит по причине болезни водителей.

Ещё один горожанин обратил внимание, что маршрутки № 40т останавливаются только по требованию.

«На маршрутах с префиксом «Т» остановка осуществляется по требованию пассажира. В городе Кемерово идёт поэтапная модернизация транспортной инфраструктуры, итогом которой будет полная отмена маршрутов с префиксом «Т», — цитирует портал официальный ответ ведомства.